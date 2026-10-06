Emilia Scioli logró el tercer puesto en su categoría y clasificó al Mundial de Ironman 70.3

La triatleta balcarceña Emilia Scioli tuvo una destacada actuación en el Ironman 70.3 de Buenos Aires, donde logró mejorar su marca personal, finalizar tercera en su categoría y obtener la clasificación para el próximo Campeonato Mundial Ironman 70.3, que se disputará en Estados Unidos.

La competencia reunió a unos 1.500 triatletas, con una importante presencia internacional, cercana a los 600 competidores extranjeros.

El desafío comenzó con 1,9 kilómetros de natación en el Lago de Regatas de Palermo, continuó con 90 kilómetros de ciclismo y finalizó con 21 kilómetros de carrera a pie por los Bosques de Palermo.

Scioli había participado previamente en el Hombre de Piedra, competencia que utilizó como preparación para este desafío. Sin embargo, las condiciones climáticas de las últimas semanas le habían impedido desarrollar buena parte de sus entrenamientos al aire libre.

A pesar de esa dificultad, la representante balcarceña tuvo una gran performance y consiguió completar la prueba en 4 horas, 57 minutos y 24 segundos, logrando por primera vez bajar la barrera de las cinco horas.

“Para una mujer es un muy buen tiempo. Es muy desafiante bajar las cinco horas. Había cumplido la métrica en la bici y sabía que iba a ir cómoda en el agua, pero no me esperaba este resultado. Por ejemplo, logré salir primera del agua y fue muy emocionante”, contó Scioli tras la competencia.

Con su registro, la triatleta finalizó tercera en la categoría F 40-44, fue 15ª entre las 145 mujeres participantes y ocupó el puesto 252 de la clasificación general.

El resultado, además del podio, le otorgó el pasaje al Campeonato Mundial Ironman 70.3, que se llevará a cabo en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, los días 28 y 29 de agosto de 2027.

De esta manera, Emilia Scioli coronó una gran actuación en Buenos Aires con un resultado que representa un nuevo paso en su trayectoria deportiva y le permitirá medirse con las mejores triatletas del mundo en la próxima cita internacional.