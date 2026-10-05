Proponen crear un Banco Municipal de Elementos de Fisiatría y Rehabilitación en Balcarce

El bloque de concejales de Primero La Patria presentó un proyecto de ordenanza para crear en el Partido de Balcarce un Banco Municipal de Elementos de Fisiatría y Rehabilitación, destinado a facilitar el acceso gratuito a distintos dispositivos de apoyo para la movilidad y la recuperación de personas que los necesiten.

La iniciativa surge, según explicaron sus autores, a partir de la demanda existente entre vecinos y vecinas, especialmente adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes que atraviesan procesos de recuperación postquirúrgica y familias en situación de vulnerabilidad social.

En los fundamentos del proyecto se señala que el elevado costo de estos elementos y las demoras en su provisión por parte de obras sociales y organismos nacionales pueden dejar a muchas personas sin los recursos necesarios durante períodos de recuperación o rehabilitación.

Préstamo gratuito y donaciones

El Banco Municipal funcionaría mediante un sistema de préstamo gratuito en comodato y/o donación, de acuerdo con las necesidades de cada beneficiario y la evaluación de la autoridad de aplicación.

En los casos de recuperaciones temporales, los elementos deberán ser restituidos una vez finalizado su uso, en condiciones de higiene y conservación. En cambio, se contempla la posibilidad de una donación definitiva cuando se trate de patologías crónicas o permanentes y se encuentre acreditada la imposibilidad de devolución o de acceso a un equipamiento definitivo.

Entre los elementos que podrían formar parte del Banco se encuentran sillas de ruedas, andadores, bastones, colchones y almohadones antiescaras, inodoros portátiles, elevadores de inodoro y otros dispositivos destinados a facilitar la movilidad y la rehabilitación.

Administración municipal

El proyecto establece que las áreas municipales de Desarrollo Social y/o Salud serían las encargadas de administrar el programa, llevar un registro de los elementos disponibles, realizar su mantenimiento y mantener actualizado el inventario.

Asimismo, se propone que el patrimonio del Banco se conforme mediante partidas presupuestarias municipales provenientes de la tasa de contribución por la salud, donaciones de particulares y convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas.

La iniciativa también contempla la realización de campañas anuales de concientización destinadas a incentivar a vecinos e instituciones a donar elementos que ya no utilizan y que puedan ser recuperados para incorporarlos al sistema.

La demanda existente

En los fundamentos, los concejales de Primero La Patria destacan que en Balcarce ya existen instituciones intermedias que gestionan bancos de elementos ortopédicos, entre ellas el Club de Leones, el Club Rotario Balcarce y el Área Social de la Cooperativa de Electricidad General Balcarce.

Sin embargo, señalan que actualmente estas entidades no logran cubrir la demanda existente y que el costo de reposición de los elementos se ha incrementado.

El proyecto toma además como antecedente experiencias implementadas en otros municipios bonaerenses y plantea que la creación de un banco municipal permitiría contar con un inventario organizado y administrado de manera transparente, destinado a atender las necesidades de la comunidad.

De esta manera, la propuesta busca establecer una herramienta municipal que permita facilitar el acceso a elementos necesarios para procesos de recuperación, rehabilitación y asistencia de personas que atraviesan situaciones de salud que afectan su movilidad y autonomía.