La música y la solidaridad se encontraron en la Casa del Bicentenario

La Casa del Bicentenario fue escenario de un reconocido show musical que reunió a músicos locales, invitados especiales y momentos literarios, en una propuesta de acceso libre y gratuito que también tuvo un fin solidario.

La actividad contó con la conducción de Marcos Jauregui y la participación de un buffet a cargo de integrantes de la Sociedad de Protección a la Infancia, entidad que fue beneficiada con la iniciativa.

La apertura estuvo a cargo de Nahuel González Salvo, quien presentó un repertorio integrado por canciones propias, clásicos del rock nacional y temas de tango y folklore. Durante su presentación contó con la participación de un músico invitado.

También formó parte de este primer segmento el titular de Cultura, César Gustavo De Gerónimo, quien aportó un momento literario con la lectura de un poema de Jorge Luis Borges.

Luego fue el turno del dúo Bajo Fondo, integrado por Juan Manuel Troglio, en voz, y Marcelo Requena, en guitarra y coros. Los músicos recorrieron un repertorio compuesto principalmente por clásicos del rock argentino de las décadas del 80 y 90, combinado con canciones melódicas y temas de actualidad.

La presentación también tuvo espacio para distintos invitados que se sumaron al escenario para aportar sus voces y compartir parte de la propuesta musical.

El cierre estuvo marcado por un momento especial, cuando varios de los artistas interpretaron juntos un tema de Vox Dei, como homenaje a Ricardo Soulé, integrante de la emblemática banda argentina, quien falleció días atrás.

La interpretación recibió un cálido aplauso por parte del público, que acompañó así el reconocimiento a la trayectoria y el legado musical de Soulé.

De esta manera, la Casa del Bicentenario fue escenario de una propuesta que combinó música, literatura, encuentro y solidaridad, con artistas que compartieron su talento ante una importante presencia de público.