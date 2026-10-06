Nuevos allanamientos por el robo de pertenencias de un hombre fallecido

La investigación por el robo de pertenencias de un hombre de 76 años fallecido sumó nuevos elementos tras una serie de allanamientos realizados en Balcarce y Mar del Plata. Los procedimientos permitieron secuestrar un vehículo con pedido vigente, herramientas, teléfonos celulares, elementos de aeromodelismo y un arma de fuego.

Los operativos fueron encabezados por personal de la Comisaría Primera, con la colaboración de efectivos de la Policía Comunal de Balcarce, en el marco de la investigación judicial por el hecho.

Durante uno de los allanamientos realizados en Balcarce, los investigadores localizaron un Renault Mégane que registraba un pedido de secuestro vigente desde junio, relacionado con una denuncia por hurto automotor. El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

En tanto, en otro de los procedimientos, llevado adelante en la ciudad de Mar del Plata, los efectivos secuestraron herramientas, teléfonos celulares, piezas y motores utilizados para aeromodelismo, además de otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Asimismo, durante las diligencias fue hallada una escopeta sin caño y con la numeración suprimida. El arma fue secuestrada e incorporada a las actuaciones judiciales.

Antecedentes de la investigación

Los nuevos procedimientos se suman a los allanamientos realizados el pasado 24 de septiembre, cuando se habían secuestrado cinco motocicletas, dos de ellas presuntamente relacionadas con el hecho investigado. En aquella oportunidad también fueron incautados teléfonos celulares, documentación y 32 gramos de marihuana.

Como resultado de esos primeros operativos, dos personas fueron aprehendidas y quedaron vinculadas a una causa caratulada como hurto calamitoso.

La investigación continúa bajo la intervención de la UFI N° 4, a cargo de la fiscal Dra. Mandagaran. La Justicia avaló los nuevos secuestros y dispuso notificar a las personas involucradas acerca de los delitos que se encuentran bajo investigación.

Las diligencias continúan con el objetivo de establecer la participación de los distintos involucrados y avanzar en el esclarecimiento del hecho.