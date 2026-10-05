Investigan a un camionero acusado de quedarse con 32 toneladas de papa en Balcarce

Personal de la SubDDI Balcarce, en conjunto con efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC), realizó en las últimas horas dos allanamientos en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por el presunto robo de 32.000 kilos de papa.

La causa se inició el pasado 23 de septiembre, luego de que personal del área de logística de la empresa McCain denunciara haber detectado que uno de los choferes de una reconocida empresa de transporte de la ciudad se habría apoderado de la mercadería que debía trasladar desde Balcarce hacia Mar del Plata.

De acuerdo con la investigación, el camionero, identificado como A.M.A., con domicilio en avenida Chaves entre 3 y 1, habría retirado la carga de la planta y, en lugar de dirigirse directamente hacia Mar del Plata, se trasladó hasta un galpón ubicado en Chacabuco y 105.

Siempre según la pesquisa, en ese lugar habría descargado los aproximadamente 32.000 kilos de papa para luego continuar el viaje hacia Mar del Plata con el camión vacío.

Los investigadores establecieron además que, una vez que llegó a la planta de destino, el transportista habría ingresado al establecimiento y simulado la descarga mediante una maniobra dentro del playón que habría demandado menos de dos minutos. Posteriormente, emprendió el regreso hacia Balcarce.

A partir del análisis de registros fílmicos y la recopilación de testimonios, los investigadores lograron reunir elementos que permitieron atribuir al chofer la presunta autoría del hecho, además de establecer su domicilio y el lugar donde habría sido almacenada la mercadería.

Con esos elementos, se solicitaron las correspondientes órdenes de allanamiento, que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Plata, a pedido del Ministerio Público Fiscal, a cargo del doctor Rodolfo Moure.

Los procedimientos se llevaron a cabo en la vivienda del chofer y en el galpón ubicado en Chacabuco y 105. Durante los operativos fueron secuestrados dos teléfonos celulares, que serán remitidos a la sede fiscal para ser sometidos a peritajes y análisis.

En tanto, el camionero quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa abierta. Desde la SubDDI no descartan la posible participación de otras personas en la maniobra.