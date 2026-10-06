Suspenden las clases en el Jardín 905 tras el robo de caños de gas: a la tarde actividad normal

El Jardín de Infantes N° 905 “Isidora de Vega”, ubicado en calle 13 entre Chacabuco y San Lorenzo, debió suspender las clases durante el turno mañana luego de que el personal que ingresó al establecimiento detectara un fuerte olor a gas.

Ante la situación, se realizó una revisión de las instalaciones y se constató el faltante de caños correspondientes a la red de gas. Al menos uno de los conductos había sido sustraído, lo que generó una situación de riesgo y motivó la suspensión preventiva de las actividades.

La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar a los alumnos y al personal del establecimiento hasta tanto se pueda verificar el estado de la instalación y garantizar que las condiciones sean seguras.

Las autoridades del establecimiento informaron que a la tarde las clases se dictarán con normalidad.