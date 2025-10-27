En Balcarce ganó La Libertad Avanza

Este domingo en todo el país se voto con Boleta Única de Papel, lo cual significó un paso importante y ágil debido a la cantidad de cargos a elegir. Vale destacar que en la provincia de Buenos Aires, sólo se eligieron Diputados provinciales, ya que el 7 de septiembre se eligieron Senadores.

En cada uno de los establecimientos educativos, donde se distribuyen más de 120 mesas, se votó con rapidez impidiendo la formación de colas, a excepción de alguna escuela.

En Balcarce la fuerza que más votos sacó fue La Libertad Avanza.

En la provincia de Buenos Aires también ganó La Libertad Avanza con un 41,53% frente a Alianza Patria con un 40,84%.

En Balcarce La Libertad Avanza obtuvo el 56,88%, Alianza Patria 25,19%, Propuesta Federal para el Cambio 4,04%, Frente de Izquierda 3,20%, Alianza Provincias Unidas 2,84.