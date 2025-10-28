10.3 C
Balcarce
martes 28, octubre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Estafaron al Taller Protegido durante la Estudiantina

El Taller Protegido sufrió una estafa durante la Estudiantina, además del robo registrado en el food truck de la institución durante el fin de semana.

Virginia Guariste, directora del Taller, informó en Radio 100.9 que el monto de la estafa ronda los 300.000 pesos. Según relató, un grupo de jóvenes simulaba realizar pagos mediante la aplicación Cuenta DNI y mostraba siempre el mismo comprobante de transferencia.

“Nos llamó la atención que siempre iba el mismo grupito a comprar. Después nos dimos cuenta de que siempre nos mostraban el mismo comprobante y mientras tanto consumieron un montón de productos”, explicó Guariste, quien aclaró que no todos los jóvenes actuaron de la misma manera.

La institución no realizó la denuncia policial debido a que los involucrados serían menores de edad. “Sentimos un dolor enorme. Encima durante el fin de semana nos robaron y todo se complica en el normal funcionamiento de la institución”, expresó Guariste.

Quienes deseen colaborar con el Taller Protegido pueden hacerlo a través del alias Taller.protegido.bce

0
7
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.