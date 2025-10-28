Estafaron al Taller Protegido durante la Estudiantina

El Taller Protegido sufrió una estafa durante la Estudiantina, además del robo registrado en el food truck de la institución durante el fin de semana.

Virginia Guariste, directora del Taller, informó en Radio 100.9 que el monto de la estafa ronda los 300.000 pesos. Según relató, un grupo de jóvenes simulaba realizar pagos mediante la aplicación Cuenta DNI y mostraba siempre el mismo comprobante de transferencia.

“Nos llamó la atención que siempre iba el mismo grupito a comprar. Después nos dimos cuenta de que siempre nos mostraban el mismo comprobante y mientras tanto consumieron un montón de productos”, explicó Guariste, quien aclaró que no todos los jóvenes actuaron de la misma manera.

La institución no realizó la denuncia policial debido a que los involucrados serían menores de edad. “Sentimos un dolor enorme. Encima durante el fin de semana nos robaron y todo se complica en el normal funcionamiento de la institución”, expresó Guariste.

Quienes deseen colaborar con el Taller Protegido pueden hacerlo a través del alias Taller.protegido.bce