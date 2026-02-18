Fausto Gómez campeón y Joaquín Kuch tercero en «La Feliz»

El pasado domingo se disputó en la ciudad balnearia de Mar del Plata una nueva fecha del circuito TMT (Tenis de Mesa para Todos), en el marco del 110º Torneo Ciudad Feliz. El certamen contó con una destacada participación de jugadores de la región y también de clubes de Capital Federal.

Dos representantes de Balcarce dijeron presente y tuvieron actuaciones sobresalientes.

Kuch, en el podio de Cuarta División

Joaquín Kuch compitió en Cuarta División y tuvo un gran desempeño desde la fase inicial. En la zona clasificatoria se quedó con el primer lugar tras ganar sus dos cruces, logrando el pase directo a los octavos de final.

En esa instancia superó a Joaquín Sánchez (Mar del Plata) por 2-0. Luego, en cuartos de final, venció también por 2-0 a Valentín Valenzuela (Mar del Plata), mostrando solidez y contundencia en su juego.

En semifinales fue superado por Leonardo Gigli (Mar del Plata), resultado que lo depositó en el tercer escalón del podio, cerrando una destacadísima actuación en el torneo.

Gómez, campeón invicto en Tercera División

Por su parte, Fausto Gómez brilló en Tercera División con una tarea impecable. Tras finalizar primero en la fase de grupos, accedió directamente a los octavos de final.

En esa instancia derrotó a Juan Ignacio Amorín (Mar del Plata) por 2-1. En cuartos de final superó a Fabrizio Gigli (Mar del Plata) y, en semifinales, venció al local Osvaldo Torra para meterse en la gran final.

En el partido decisivo, Gómez se impuso en un vibrante encuentro ante el tandilense Khalil Larzabal por 3-2, consagrándose campeón de la categoría y coronando una jornada inolvidable para el tenis de mesa balcarceño.