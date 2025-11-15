Ferroviarios logró su primera victoria en el Torneo Federal Regional Amateur

Este viernes se disputó la 4ª fecha del Torneo Federal Regional Amateur 2025/26, organizado por el Consejo Federal de AFA y con desarrollo hasta febrero del próximo año. En el estadio “Antonio Cerono” de Balcarce, Ferroviarios venció 2-0 a Grupo Universitario de Tandil en el inicio de los cruces de vuelta de la fase inicial.

Ignacio “Tiky” Ayala anotó los dos goles del equipo local. El triunfo significó la primera victoria de Ferroviarios en el certamen después de tres derrotas consecutivas.

El encuentro fue dirigido por Juan Cruz Díaz, con la asistencia de Nicolás Avero y Francis Guaita, integrantes de una terna de Mar Chiquita.

En la 5ª fecha, el conjunto dirigido por Gustavo Galera visitará a Huracán Ciclista en Adolfo Gonzales Chaves.