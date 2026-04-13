Fuego en sierra La Vigilancia

Una columna de humo visible desde la Ruta Nacional 226 alertó sobre el foco ígneo. El jefe del cuerpo encabezó el operativo junto a seis efectivos.

Una dotación de Bomberos Voluntarios debió intervenir este lunes por la tarde luego de que se iniciara un foco ígneo en sierra La Vigilancia. La alerta llegó al cuartel ubicado en calle 2, desde donde partió de inmediato el personal para atender la emergencia antes de que el fuego pudiera expandirse.

Al frente del operativo se encontraba el jefe del cuerpo, Federico Mancini, quien encabezó la respuesta junto a seis hombres con el objetivo de evitar una propagación mayor del incendio.

La magnitud del siniestro pudo advertirse desde lejos: la columna de humo que se elevaba sobre la sierra era claramente visible desde la Ruta Nacional 226, lo que evidenció la rapidez con la que actuaron los efectivos para controlar la situación.