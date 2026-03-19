Gendarmería secuestró marihuana en un operativo sobre la Ruta 226

Un operativo de control realizado por Gendarmería Nacional permitió el secuestro de marihuana durante la noche de este miércoles en el peaje de la Ruta Nacional 226, en el tramo que une Mar del Plata con Balcarce.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, en el lugar fue interceptado un colectivo de la empresa Vía Tac que se dirigía hacia nuestra ciudad. Durante la inspección, personal del Escuadrón de Gendarmería detectó la presencia de estupefacientes entre los pasajeros, lo que motivó un importante despliegue en la zona.

Si bien hasta el momento no se difundieron datos oficiales, trascendió que al menos dos personas estarían implicadas en el hecho.

Por el caso, se inició una causa por tenencia de estupefacientes en infracción a la Ley 23.737. La investigación continúa para determinar el origen de la droga y las responsabilidades correspondientes.