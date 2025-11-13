Gimnastas participan en Ushuaia, Tierra del Fuego

Un grupo de niñas y adolescentes de Gimnasia Rítmica Balcarce comienzan su participación en el Torneo Nacional Nivel “C”, certamen organizado por la Confederación Argentina de Gimnasia (CAG) en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.

La delegación balcarceña está dirigida por la profesora Marcela Arman, quien destacó que las representantes locales accedieron a esta instancia tras obtener la clasificación en un encuentro regional bonaerense desarrollado en Campana.

El equipo está conformado por el Trío Preinfantil, integrado por Renata Méndez Cabot, Juana Gorostizu y Sofía Lespada; el Dúo Juvenil, compuesto por Alma Layoy y Milena Nucciarone; y el Conjunto Infantil, representado por Delfina Baudrix y Clara Paciaroni.