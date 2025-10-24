Gimnastas se destacaron en Campana

Un grupo de niñas y adolescentes correspondiente a Gimnasia Rítmica Balcarce tuvo una destacada actuación durante su participación en la final de un encuentro regional bonaerense de la especialidad desarrollado en la ciudad de Campana.

La delegación balcarceña -que estuvo a cargo de la profesora Marcela Arman- obtuvo muy buenos resultados en las diferentes coreografías que presentaron en la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Gimnasia.

Trio preinfantil: Renata Méndez Cabot, Juana Gorostizu y Sofía Lespada fueron subcampeonas bonaerenses.

El dúo Juvenil integrado por Alma Layoy y Milena Nucciarone se consagró campeón bonaerense.

El dúo infantil compuesto por Delfina Baudrix y Clara Paciaroni fue campeón bonaerense.

En tanto, Clara Paciaroni también se quedó con el máximo galardón en infantiles.

Por último, Milena Nucciarone fue cuarta entre las juveniles y Renata Méndez Cabot terminó sexta en las preinfantiles.

Todas quedaron clasificadas para participar en el Torneo Nacional nivel “C” organizado por la Confederación Argentina de Gimnasia (CAG) en Ushuaia, Tierra del Fuego.