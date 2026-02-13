Gran incendio sobre ruta 29 impidió el tránsito normal

Poco después de la hora 15 de este viernes, una dotación del Destacamento N°1 de San Agustín, debió asistir al ex predio del aserradero Independiente en Primera Junta (1) entre 14 y 16 donde se registraba un incendio en pastizales.

El trabajo de los servidores públicos evitó la propagación del fuego a otros sectores.

En paralelo, un operativo de mayor magnitud se desplegó sobre la Ruta Provincial 29, a raíz de un incendio originado por un problema mecánico en un camión. Del procedimiento participaron siete dotaciones de Bomberos Voluntarios de Balcarce y tres provenientes de Ayacucho.

El foco ígneo, que en un primer momento afectó la banquina, se extendió rápidamente hacia un monte cercano debido a la intensidad del viento, alcanzando tal magnitud que cruzó de un carril al otro de la traza.

Como consecuencia, el tránsito debió ser interrumpido en ambos sentidos y se dispuso un desvío por un camino vecinal, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y facilitar las tareas de los equipos de emergencia.

En el lugar intervino además personal de la Policía de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, que coordinó el ordenamiento vehicular mientras continuaban los trabajos para controlar el incendio.