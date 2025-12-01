Gran movilización en pedido de justicia por la muerte del niño Fausto

En la tarde de este lunes, un gran marco de público se reunió en Plaza Libertad y luego marchó hasta el Hospital Municipal Felipe A. Fossati para reclamar justicia por la muerte de Fausto, el niño de un año y medio que falleció el pasado sábado 29 de noviembre.

Aunque no hubo oradores durante la movilización, numerosos carteles exigían justicia y esclarecimiento del caso. La concentración comenzó en Plaza Libertad, donde padres con sus hijos y vecinos se acercaron para acompañar a la familia en este difícil momento. Minutos más tarde, el nutrido grupo se dirigió en silencio hacia el hospital.

Según trascendió, en las últimas horas los padres de Fausto habrían recibido un informe preliminar sobre las causas del fallecimiento. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales del documento.

La convocatoria a la marcha surgió de manera espontánea a través de las redes sociales y logró una amplia adhesión de la comunidad. A pesar de ello, los padres del pequeño no habrían participado de la movilización.

El clima de profundo dolor y pedido de respuestas marcó toda la jornada, mientras los vecinos esperan que las autoridades avancen en la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.