Gran noche coral en la Municipalidad

Este sábado se realizó en el hall central de la Municipalidad el sexto encuentro coral “Uniendo Voces”, con la participación de Vocal Wiphay como anfitriones. El espectáculo tuvo una duración cercana a las dos horas y reunió diversas propuestas corales.

Ulises Zamudio dirigió a Vocal Wiphay y al conjunto Antruejo de Mar del Plata, mientras que Fernando Lalloz presentó a alumnos del Conservatorio de Tandil. El cierre estuvo a cargo del Coro del Instituto Adventista, que interpretó seis canciones entre música sacra y temas populares. Su director, el profesor Diego Aravena, señaló que este fue el último año de los integrantes en el coro debido a que varios de ellos egresarán de la institución. “Es nuestra última presentación del año. Para nosotros es casi una tradición cerrar el año en Balcarce luego de haber realizado varias giras”, indicó, y agradeció la invitación.

Los organizadores expresaron su agradecimiento a los coros participantes y al público por el acompañamiento y el silencio durante las presentaciones.