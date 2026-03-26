Gran paella en Sociedad Española

Como ocurre cada año en el marco de la Semana Santa, la Sociedad Española de Balcarce volverá a ofrecer su tradicional gran paella, una propuesta gastronómica que ya se ha convertido en un clásico para vecinos de la ciudad.

Desde la institución informaron que la porción tendrá un valor de 30.000 pesos y está pensada para dos personas, lo que la convierte en una alternativa accesible para compartir en familia o con amigos durante la jornada.

Además, en esta edición también se sumará la venta de buñuelos valencianos, otra de las especialidades típicas que acompañan esta celebración.

Quienes deseen adquirir su porción pueden realizar reservas comunicándose a los teléfonos 15533728 o 422242. El retiro se realizará a partir de las 12:30 en la sede de la institución, ubicada sobre avenida Del Valle entre calles 14 y 16.