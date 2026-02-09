Hombre recibió herida con arma blanca

En la madrugada de este domingo se registró un hecho de sangre en inmediaciones de calle 10 entre 15 y avenida Del Valle, donde una disputa entre varios masculinos, motivada por cuestiones de índole familiar, terminó con una persona herida.

Según se informó, un masculino sufrió una herida de arma blanca en la pierna izquierda, por lo que debió recibir asistencia médica por parte del personal del SAME local, que acudió al lugar del hecho.

A raíz del rápido accionar del personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce, el presunto agresor fue aprehendido en el lugar, encontrándose en su poder el arma blanca utilizada en el ataque. El elemento fue secuestrado por personal de Policía Científica para su correspondiente peritaje.

Interviene en la causa el magistrado Dr. De la Canale, titular de la Fiscalía de Flagrancia, quien dispuso la formación de causa por el delito de «Lesiones» y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

La investigación continúa a fin de esclarecer completamente las circunstancias del hecho.