Hoy comienza el festejo de los 125 años de Los Pinos. Compartimos el cronograma

La localidad de Los Pinos se prepara para vivir un fin de semana inolvidable con motivo de su 125° aniversario de fundación, este sábado y domingo en la plaza y sus adyacencias. Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a vecinos y visitantes a compartir dos jornadas cargadas de música, tradición y sentido de pertenencia.

El encuentro es impulsado por la Delegación Municipal junto al Club Deportivo Los Pinos, y cuenta con la colaboración de distintas instituciones locales. Desde la organización se destacó el trabajo conjunto que permitió dar forma a un programa amplio y diverso, pensado para rendir homenaje a la historia y fortalecer los lazos comunitarios.

Cronograma: