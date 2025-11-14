Identifican a dos masculinos y secuestran una camioneta por un reciente robo en San Agustín

Personal de la SUBDDI local, a cargo de la comisaria Maira Perrotta, realizó un operativo de allanamiento, registro y secuestro en la ciudad de Necochea, en el marco de la investigación por el robo sufrido por una jubilada en San Agustín el pasado 18 de octubre.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 23 del sábado 18 de octubre, cuando una vecina denunció la sustracción de una suma de dinero y otros elementos de valor. De acuerdo con el relato, los autores habrían ingresado al domicilio aprovechando la ausencia de moradores y, tras forzar una ventana, accedieron al interior donde revistaron distintas habitaciones y sustrajeron dinero en efectivo y alhajas.

Con la intervención de la Fiscalía Descentralizada de Balcarce, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, la investigación quedó en manos de la SUBDDI local. Personal policial llevó adelante diversas averiguaciones, testimonios y análisis de cámaras de seguridad privadas, del Centro Operativo de Monitoreo local y de las localidades de Lobería y Necochea. A partir de estas tareas, se identificó el vehículo utilizado en el hecho y se constató que estaba radicado en Necochea, adonde los sospechosos habrían regresado pasadas las 23.30.

Con estos datos, efectivos de la SubDDI se trasladaron a Necochea y, tras tareas de vigilancia encubierta, localizaron el rodado presuntamente utilizado en el hecho: una camioneta Toyota Hilux 4×4, modelo 1998, color azul, que presentaba signos de reciente restauración. También se identificó a dos presuntos autores, con domicilio en el barrio “200 Viviendas”, por lo que se solicitó orden de allanamiento y secuestro vehicular.

El Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial Mar del Plata otorgó las órdenes requeridas y, en la jornada del lunes, personal de la SUBDDI junto a efectivos de la DDI de Necochea cumplimentó el allanamiento en el domicilio de los investigados, dos hermanos de 24 y 27 años, oriundos de Necochea. En el procedimiento se secuestró un teléfono celular y la camioneta, en cuyo interior se halló documentación que acredita su propiedad y tenencia.

Los dos sindicados fueron notificados de la formación de causa por el delito de “robo” y quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las pericias y diligencias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del hecho.