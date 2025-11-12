Impulsan establecer arancel del 30% para productos de Shein y Temu que ingresen al país

El presidente del bloque de diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, anunció este miércoles que presentará un proyecto de ley para establecer un arancel del 30% a los productos que ingresen al país a través de plataformas de comercio electrónico internacionales, como las chinas Shein y Temu.

Según explicó, la medida busca gravar las importaciones que “entran por medio de plataformas” y que, afirmó, “destruyen toda la producción nacional”. Pichetto sostuvo que este tipo de empresas “se saltean al industrial y al comerciante argentinos” y “van directamente al consumidor”.

El diputado puso como ejemplo el impacto en el sector textil, que —dijo— se ve afectado por el ingreso de productos que llegan al país mediante correo privado o courier. En ese sentido, señaló que “en Estados Unidos, Donald Trump impuso en julio una regulación sobre todos los productos que ingresan por vía de plataformas desde el extranjero y les fijó un arancel del 16%”.

La iniciativa propone que el Estado argentino aplique un arancel del 30% sobre las mercaderías ingresadas desde el exterior por estas vías. Pichetto mencionó también a Amazon, que —indicó— se encuentra instalándose en el país, y sostuvo que todas estas plataformas “buscan dominar el mercado mediante dumping”.

Finalmente, señaló que la propuesta “busca equilibrar el juego” y que el arancel alcanzará “a todas las mercaderías ingresadas al mercado nacional a través de un courier o correo privado, sin ningún tipo de exención”, aunque aclaró que el porcentaje “deberá discutirse con el resto de los diputados”.