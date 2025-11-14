Interrupciones programadas en el servicio eléctrico

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad informó que realizará cortes de suministro durante el fin de semana debido a trabajos de mantenimiento, reparación y modificaciones en la red.
Sábado
El corte está programado entre las 6:30 y las 12:30.
Afectará a los usuarios ubicados en:
- Calle 11 (vereda par), entre calles 18 y 24.
- Calle 22 (vereda impar), entre calles 13 y 9.
Domingo
Por tareas de mantenimiento y correcciones en la estación transformadora El Quebracho, se realizará un corte entre las 6:30 y las 12:00.
El servicio se interrumpirá en:
- Ruta RN226, desde el km 98 (zona El Casalito) hasta el cruce con la RN227.
- Paraje El Verano.
- Paraje El Rincón de Baudrix.
La Cooperativa recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante la realización de las tareas.