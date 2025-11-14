viernes 14, noviembre, 2025

Interrupciones programadas en el servicio eléctrico

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad informó que realizará cortes de suministro durante el fin de semana debido a trabajos de mantenimiento, reparación y modificaciones en la red.

Sábado
El corte está programado entre las 6:30 y las 12:30.
Afectará a los usuarios ubicados en:

  • Calle 11 (vereda par), entre calles 18 y 24.
  • Calle 22 (vereda impar), entre calles 13 y 9.

Domingo
Por tareas de mantenimiento y correcciones en la estación transformadora El Quebracho, se realizará un corte entre las 6:30 y las 12:00.
El servicio se interrumpirá en:

  • Ruta RN226, desde el km 98 (zona El Casalito) hasta el cruce con la RN227.
  • Paraje El Verano.
  • Paraje El Rincón de Baudrix.

La Cooperativa recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante la realización de las tareas.

