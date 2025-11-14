Interrupciones programadas en el servicio eléctrico

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad informó que realizará cortes de suministro durante el fin de semana debido a trabajos de mantenimiento, reparación y modificaciones en la red.

Sábado

El corte está programado entre las 6:30 y las 12:30.

Afectará a los usuarios ubicados en:

Calle 11 (vereda par) , entre calles 18 y 24.

Calle 22 (vereda impar), entre calles 13 y 9.

Domingo

Por tareas de mantenimiento y correcciones en la estación transformadora El Quebracho, se realizará un corte entre las 6:30 y las 12:00.

El servicio se interrumpirá en:

Ruta RN226 , desde el km 98 (zona El Casalito) hasta el cruce con la RN227.

Paraje El Verano .

. Paraje El Rincón de Baudrix.

La Cooperativa recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante la realización de las tareas.