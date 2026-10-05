Convocan a una jornada en apoyo a Virginia Aparicio y en defensa de la investigación científica

Este martes 6 de octubre se llevará adelante una jornada de lucha en apoyo a la Dra. Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma del INTA-CONICET y coordinadora del proyecto internacional SPRINT.

La actividad tendrá lugar en las puertas de la Catedral de Mar del Plata. A las 13:30 se realizará una conferencia de prensa y, posteriormente, a las 14, se dará lectura a los resultados del proyecto SPRINT.

Según expresaron los organizadores, Aparicio enfrenta un proceso de exoneración por parte del organismo. En ese contexto, distintas organizaciones y asambleas manifestaron su rechazo a la medida y plantearon la defensa de la investigación científica y de la libertad para producir conocimiento.

La convocatoria reúne a organizaciones vinculadas con la ciencia, la salud y el ambiente, además de distintas asambleas de Mar del Plata, Balcarce y la zona.

Entre las agrupaciones que participan se encuentran APINTA, Naranja Ciencia y Técnica, Vecinxs por la Agroecología, Paren de Fumigar y Foro Ambiental Balcarce, entre otras.

La jornada se desarrollará bajo las consignas “No a la exoneración de Virginia Aparicio”, “Por la Ciencia Digna y la Salud” y “Basta de Fumigarnos”.