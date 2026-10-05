Se puso en marcha el Consejo Provincial del Deporte

El nuevo espacio de articulación impulsado por el Gobierno bonaerense tuvo su primera sesión en Chapadmalal, con la participación de municipios, clubes, federaciones y asociaciones vinculadas al deporte.

Luego de su presentación durante el Encuentro Provincial del Deporte, se llevó a cabo en Chapadmalal la primera sesión del Consejo Provincial del Deporte (Co.Pro.De), un espacio de participación, consulta y articulación que busca fortalecer el trabajo conjunto entre la Provincia, los municipios y los distintos actores que integran el sistema deportivo bonaerense.

La jornada fue organizada por la Subsecretaría de Deportes y tuvo lugar en el R.C.T. – Club Vacacional & Spa, en el partido de General Pueyrredón. El encuentro fue encabezado por el titular del área, Cristian Cardozo, y marcó formalmente la puesta en funcionamiento del Consejo.

El Co.Pro.De es una herramienta impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, con el objetivo de continuar promoviendo el crecimiento y desarrollo de la actividad deportiva en el territorio bonaerense.

Durante la primera sesión se desarrollaron tres espacios de intercambio en los que se abordaron distintas temáticas vinculadas con la realidad deportiva provincial. El primero estuvo centrado en “El deporte bonaerense: realidad, desafíos y prioridades desde los territorios”.

Luego se trabajó sobre “Consejos Municipales del Deporte: experiencias y desafíos”, mientras que el tercer eje estuvo dedicado a “Juegos Bonaerenses: convivencia, prevención de las violencias y cuidado de las delegaciones”.

El encuentro tuvo como propósito establecer las primeras líneas de trabajo del Consejo y generar un ámbito para analizar de manera conjunta las necesidades, prioridades y desafíos que atraviesa el deporte en los distintos territorios de la Provincia.

De esta manera, la primera sesión del Co.Pro.De constituye un punto de partida para profundizar la articulación entre los diferentes sectores vinculados al deporte y avanzar en una agenda común que contemple las particularidades y demandas de cada municipio y comunidad.