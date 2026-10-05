Histórico: el Sub-16 del Club Social y Campo de Pato es campeón y logra el ascenso

El equipo balcarceño se consagró campeón del Torneo Regional F Sub-16 de Hockey disputado en Bahía Blanca. Además del título, consiguió por primera vez para un conjunto de Balcarce el ascenso de categoría y en la próxima edición competirá en el Regional E.

El Club Social y Campo de Pato “General Balcarce” hizo historia en el hockey regional. Su equipo Sub-16 se consagró campeón del Torneo Regional F, disputado en Bahía Blanca, y consiguió además un histórico ascenso al Torneo Regional E.

Las balcarceñas, dirigidas técnicamente por Matías Antonelli y con la preparación física de Analuz Salvo, completaron una destacada actuación y terminaron el certamen invictas, coronando su participación con una victoria en la final frente a Comercial de Mar del Plata.

El camino hacia el título comenzó con un contundente triunfo por 3 a 0 ante Comercial de Mar del Plata, con dos goles de Rosario Cánepa y uno de Alma García Vergez.

En el segundo encuentro, el equipo del CSCP superó por 2 a 1 a Racing de Chivilcoy, con conquistas de María Paz Mónaco e Isabel Allaria.

La fase inicial se cerró con una goleada ante Argentinos de Bahía Blanca. Fue 11 a 0, con cuatro tantos de María Paz Mónaco, dos de Rosario Cánepa y los restantes de Rosario Rodríguez, Juana Santamaría, Amparo Roncayoli, Justina Acevedo y Juana Latorre.

Camino a la final

En semifinales, las balcarceñas enfrentaron a Sarmiento de Junín y volvieron a quedarse con el triunfo, esta vez por 2 a 0, gracias a los goles de Isabel Allaria y María Paz Mónaco.

La definición volvió a tener como protagonista a Comercial de Mar del Plata, el mismo rival al que habían enfrentado en el debut. En esta oportunidad, el CSCP volvió a imponerse, aunque por 3 a 1, para quedarse con el campeonato.

Los goles de la final fueron convertidos por María Paz Mónaco, Isabel Costa Ianni y Rosario Rodríguez.

Con este resultado, el conjunto Sub-16 no solo se consagró campeón, sino que consiguió un logro histórico para el hockey de Balcarce: por primera vez un equipo de la ciudad alcanza un ascenso en esta competencia. En la próxima edición, las campeonas competirán en el Torneo Regional E.

El plantel campeón

El equipo estuvo integrado por Justina Acevedo Urdín, Isabel María Allaria Delfino, Emma Arias, Catalina Arriegue, Emma Betnaza, Emilia Calvo, Rosario Cánepa, Isabel Costa Ianni, Josefina Dágata, Alma García Vergez, Juana Latorre, Renata Martino, María Paz Mónaco, Constanza Pérez, Josefina Raimundo Sosa, María del Rosario Rodríguez, Amparo Roncayoli, Juana Santamaría, Milagros Vignate (arquera) y Luz Villalba.

Un campeonato perfecto para las jóvenes del Club Social y Campo de Pato, que regresan de Bahía Blanca con el título, el ascenso y un lugar en la historia del deporte balcarceño.