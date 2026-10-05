Nueva jornada de recolección de residuos eléctricos y electrónicos en Plaza Libertad

El área de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales llevará adelante una nueva jornada de la Campaña de Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), con el objetivo de promover una correcta disposición de este tipo de residuos y contribuir al cuidado del ambiente.

La actividad se desarrollará el miércoles 14 de octubre, de 8 a 13, en Plaza Libertad, donde los vecinos podrán acercar distintos aparatos eléctricos y electrónicos que ya no utilicen.

Entre los elementos que podrán entregarse se encuentran computadoras, impresoras, monitores, celulares, televisores, centrales telefónicas, routers, pequeños electrodomésticos, radios, videocámaras, relojes y videojuegos, entre otros.

Desde el área de Ambiente destacaron que la iniciativa apunta a evitar que estos residuos sean descartados junto con los residuos domiciliarios, al tiempo que busca favorecer la recuperación y reutilización de materiales.

La Municipalidad invitó a la comunidad a participar de la jornada y continuar incorporando hábitos responsables vinculados con la separación y disposición de residuos, como parte de las acciones destinadas al cuidado del ambiente.