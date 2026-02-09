Javier Menonne confirmó su candidatura para la interna del PJ Balcarce

El concejal de Fuerza Patria e integrante de La Cámpora Balcarce, Javier Menonne, confirmó su decisión de competir en la interna del Partido Justicialista de Balcarce, con el objetivo de impulsar una renovación dirigencial y construir una alternativa política al modelo de gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei, al que calificó como un modelo de “hambre y exclusión”.

Menonne explicó que la determinación surge a partir del acompañamiento de un amplio grupo de militantes que buscan “lo mejor para el peronismo en Balcarce”, y aclaró que su postulación para encabezar la lista responde a una cuestión meramente nominal, remarcando el carácter colectivo del proyecto. “Somos un grupo enorme de compañeros y compañeras que piensa el peronismo escuchando al vecino y caminando la ciudad”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que el peronismo no debe limitarse a la ocupación de cargos o a la actividad en despachos, sino que debe construirse en el territorio, junto a vecinos, fomentistas, sindicatos y trabajadores formales e informales. “En Balcarce hay sectores a los que nadie escucha cuando se atacan sus derechos”, afirmó, al tiempo que reivindicó el diálogo con otros espacios políticos con los que existan coincidencias.

El concejal definió a la comunidad organizada como el eje central de la propuesta política y agradeció el respaldo de la militancia que acompaña la iniciativa. Asimismo, destacó especialmente a Florencia García, quien lo acompañará como vicepresidenta, y a Teodoro Luis García, a quien señaló como una pieza clave en el proceso de renovación partidaria.

Finalmente, Menonne invitó a los afiliados y afiliadas del Partido Justicialista a acercarse con consultas, reclamos e ideas, y aseguró que serán escuchados y podrán conocer de primera mano la propuesta de peronismo que buscan construir en Balcarce.

Hasta el momento serían tres los candidatos, Javier Menonne, Sergio Aranaga y Jorge Guzmán.