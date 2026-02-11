Joaquín Kuch y Enzo Giménez, campeones en tenis de mesa

El tenis de mesa dejó grandes noticias para Balcarce durante el último fin de semana, con destacadas actuaciones tanto a nivel local como regional. Enzo Giménez y Joaquín Kuch se consagraron campeones en sus respectivas competencias, ratificando el gran presente de los representantes de la ciudad.

En Balcarce se disputó un nuevo torneo “Abierto”, denominado “Torneo Ciudad de Balcarce”, que contó con una importante concurrencia de jugadores locales. Tras una intensa jornada de partidos, el podio quedó conformado de la siguiente manera:

1° Enzo Giménez

2° Roberto Zabala

3° Santiago Ibáñez

3° Ismael Funes

Giménez se quedó con el primer puesto luego de una sólida actuación a lo largo del certamen, imponiéndose ante un competitivo cuadro de participantes.

Por otra parte, en la vecina ciudad de Quequén se desarrolló un nuevo torneo válido por el circuito TmT (Tenis de Mesa para Todos), organizado por el Club Defensores de Quequén, con una gran participación de jugadores de toda la región.

En representación de Balcarce y del Club Top Serrano se presentó Joaquín Kuch, quien tuvo una actuación sobresaliente en cuarta división. Tras finalizar segundo en su zona de grupos, avanzó a la fase de eliminación directa.

En cuartos de final superó a Brian Rasso (Quequén) por 2-1; en semifinales venció por el mismo marcador a Gustavo Celestro (Necochea); y en la gran final derrotó a Benicio Estaría, de Puerto Quequén, también por 2-1, para consagrarse campeón de la categoría.

De esta manera, el tenis de mesa balcarceño celebró un fin de semana perfecto, con títulos y podios que reflejan el crecimiento y el buen nivel de sus jugadores en cada competencia.