Jorge Durand fue reconocido como periodista deportivo del año en los Premios Abel Guariste

En el salón “Víctor Báez” del Partido Justicialista se realizó la 3ra. entrega de los premios “Abel Guariste” al periodismo deportivo, que distinguieron a comunicadores locales en las categorías de relato, gráfica, redes sociales y trayectoria.

Durante la jornada se presentó una muestra con trofeos de clubes y deportistas, entre ellos Racing Club, Ferroviarios, Felipe Pereyra y “La Máquina Ottaviano”. También se exhibió el auto de Mario Alberghini.

Como en cada edición, familiares de Abel Guariste participaron de la ceremonia y fueron los encargados de entregar las distinciones.

El reconocimiento al periodista deportivo del año fue para Jorge Durand, destacado por su trayectoria en el ámbito local. También hubo un momento para recordar la labor periodística de César Segundo Cheppi, quien trabajó en el Diario El Liberal y luego en La Capital de Mar del Plata.

