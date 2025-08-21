José Luis Pérez desea armar un espacio político para 2027

El exintendente José Luis Pérez dialogó con Radio 100.9 y se refirió a la situación del peronismo de cara a las elecciones legislativas de septiembre, al tiempo que ratificó su apoyo a Fuerza Patria.

“A diferencia de los radicales, los peronistas nos hemos debilitado. Estamos muy mal. Hemos perdido la fuerza propia del partido, aunque los mismos tienden a desaparecer”, señaló Pérez, y agregó que desde la estructura existen fracciones irreconciliables y enemigos dentro del propio espacio.

“Hemos escuchado en los medios descalificaciones de aquellos que comparten un mismo espacio y eso no puede pasar. Por eso, para 2027 voy a armar un espacio para poder conducir los destinos de aquellos que quieran volver a posicionar al peronismo. El que se quiera unir, bienvenido. El que quiera que los conduzca, que se sume”, concluyó.