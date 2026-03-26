Jueves a la hora 11 acto oficial por el «Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas»

La Municipalidad de Balcarce, junto al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas y la Jefatura Distrital de Enseñanza, invita a la comunidad a participar del acto oficial en honor al “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”.

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 2 de abril, a las 11, en el monumento ubicado en el Parque Municipal Cerro “El Triunfo”.

En esta oportunidad, además de rendir homenaje a los veteranos y a quienes dieron su vida en el conflicto del Atlántico Sur, el acto también incluirá un recordatorio al gaucho Antonio Rivero, figura histórica asociada a la resistencia argentina en las Islas Malvinas.

Este 2 de abril se conmemora un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, un episodio que, si bien tuvo como trasfondo el legítimo reclamo de soberanía, estuvo marcado por decisiones desacertadas de la última dictadura militar. En ese contexto, miles de jóvenes argentinos fueron enviados al frente en condiciones adversas.

A lo largo del tiempo, los veteranos han debido atravesar un camino complejo para lograr el reconocimiento de sus derechos y de su entrega, manteniendo viva la memoria colectiva de lo sucedido.

La ceremonia tiene como propósito honrar a quienes protagonizaron esta parte de la historia argentina, renovar el compromiso con la memoria y acompañar a las familias que aún hoy conservan el recuerdo de aquellos días.

Importante

En caso de condiciones climáticas adversas, el acto será trasladado al gimnasio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 “Lucas Kraglievich”.

Puesta en valor del monumento

En el contexto de esta conmemoración, la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales lleva adelante tareas de mantenimiento y puesta en valor del monumento inaugurado en 1988, con el objetivo de que el espacio se encuentre en condiciones para esta significativa fecha.