La APDH Balcarce manifestó su rechazo a la reforma laboral

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Regional Balcarce, emitió un pronunciamiento público en el que expresa su contundente oposición al proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. Según advierte la organización, la iniciativa no solo representa un retroceso en materia de derechos para los trabajadores y trabajadoras, sino que además vulnera preceptos establecidos en la Constitución Nacional.

El documento cuestiona el argumento oficial de «modernización» del marco normativo laboral, al que califica como un retorno a etapas superadas en la historia de las conquistas sociales. Para la APDH, detrás del discurso que promete generación de empleo se esconde, en realidad, un conjunto de disposiciones que facilitan los despidos y desprotegen a quienes trabajan.

La entidad sostiene que las políticas públicas implementadas hasta ahora han contribuido a debilitar la industria, el consumo y la producción, lo que contradice el supuesto objetivo de fomentar la contratación de personal. Asimismo, rechaza la estigmatización del trabajador formal como «privilegiado», cuando en los hechos se profundiza la precarización del sector informal y se igualan las condiciones hacia abajo.

La APDH también se refiere al concepto de «industria del juicio» utilizado por sectores que promueven la reforma, señalando que se omite mencionar que millones de trabajadores no registrados optan por no litigar a pesar de tener derecho a hacerlo. En esa línea, critíca que se cuestione a quien reclama ante la justicia mientras se protege al empleador que incumple la ley o evade sus obligaciones.

La organización denuncia una estrategia comunicacional que intenta desviar el malestar del trabajador precarizado hacia el empleado formal, resguardando así a quienes violan sistemáticamente la normativa. También advierte sobre la pretensión de instalar que el Estado debe abstenerse de proteger a la parte más débil de la relación laboral, bajo el argumento de otorgar «libertades» que en los hechos implican pérdida de derechos.

El comunicado dedica un extenso apartado a detallar los puntos más conflictivos de la media sanción, entre los que menciona la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que reduciría las indemnizaciones por despido y desviaría recursos que actualmente engrosan el sistema previsional. También señala la facilitación del despido al desvincular la indemnización del patrimonio del empleador, la reducción de remuneraciones y plazos en casos de accidente o enfermedad laboral, y la legalización del monotributo como mecanismo que encubre relaciones de dependencia.

Otros aspectos objetados incluyen la limitación del derecho a huelga, la posibilidad de que convenios por empresa prevalezcan sobre los de actividad aunque impliquen menos beneficios, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la creación de un «banco de horas» que permitiría no abonar horas extras y extender unilateralmente la jornada laboral, y el establecimiento de topes indemnizatorios.

La APDH también cuestiona la fragmentación de las vacaciones, la extensión de los períodos de prueba en el servicio doméstico y el trabajo agrario, la eliminación de la figura del trabajador permanente discontinuo en el ámbito rural, y la posibilidad de pagar indemnizaciones judiciales en hasta doce cuotas. A ello suma la restricción de derechos sindicales y la eliminación de impuestos internos que benefician a sectores de altos ingresos.

Para la organización, el resultado de esta reforma no será otro que mayor incertidumbre, precarización y menores ingresos para quienes trabajan por cuenta ajena, con efectos que terminarán alcanzando al conjunto de la sociedad. Sostiene que las grandes corporaciones buscan, mediante el engaño, disciplinar a la fuerza laboral y desalentar la relación de dependencia para maximizar su rentabilidad.

Finalmente, la APDH Balcarce advierte que el empleo no se genera por decreto, sino a través de políticas públicas que promuevan la industria, el consumo, la distribución equitativa de los recursos y el bienestar general. En ese marco, alienta una reforma que contemple los intereses de los trabajadores y de los pequeños empleadores, y lamenta que la estrategia comunicacional oficial esté logrando que amplios sectores acepten un cambio normativo que les resulta perjudicial.