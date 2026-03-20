La Cooperativa cita a concejales a una reunión

Luego de varios intentos fallidos por concretar una reunión en el Honorable Concejo Deliberante —en la que se buscaba la participación del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, el síndico de la entidad y los ediles— y tras las conocidas postergaciones, en las últimas horas se confirmó una nueva convocatoria.

En este caso, es el propio Consejo de Administración quien cursó la invitación para avanzar en el diálogo institucional. El encuentro fue programado para el miércoles 25 a las 18 horas y tendrá lugar en la sede de la Cooperativa, ubicada en avenida Kelly N° 758.

La convocatoria está dirigida a los integrantes de la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Ecología y Medio Ambiente del Concejo Deliberante, con el objetivo de abordar los temas vinculados a la situación actual de la entidad.

La nota formal ingresada al cuerpo legislativo lleva la firma de María Sotelo, presidenta de la institución, y representa un nuevo intento por destrabar el intercambio entre las partes y analizar el presente de la Cooperativa.