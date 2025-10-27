La Cooperativa Eléctrica realizó su 69° Asamblea Anual Ordinaria

La Cooperativa Eléctrica informó a sus socios que se llevó a cabo la 69° Asamblea Anual Ordinaria en la sala de reuniones de la entidad.

Durante el encuentro, los delegados aprobaron los 12 puntos incluidos en el orden del día. En el transcurso de la asamblea, el vicepresidente de la institución, Jorge Guzmán, recordó a Domingo Mazzei y Vicente Orellana, quienes se desempeñaron como delegados de la Cooperativa durante más de 20 años.

Asimismo, los presentes aprobaron por unanimidad la rendición de cuentas correspondiente a la gestión financiera, presupuestaria y patrimonial del período comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.

Por otra parte, se sometió a consideración el punto número 10 del orden del día, mediante el cual se validó la toma de posesión y tenencia de la nueva Línea 2 Balcarce – San Manuel.