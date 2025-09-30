10.3 C
La Escuela Municipal enfrentó a Newbery

Las divisiones menores de la Escuela Municipal de Básquet de la Subsecretaría de Deporte recibieron el pasado domingo a sus pares de Club Social y Deportivo Jorge Newbery de Tandil. Fue por la cuarta fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación de Básquet de esa ciudad serrana.

Los dirigidos por Santiago Masden y Emanuel Parra cosecharon una victoria durante la jornada de encuentros.

Resultados: Sub-11: 20/0; Sub-13 Blanco: 31/70; Sub-13 Verde: 47/70; Sub-15: 47/66; Sub-17: 35/81.

La próxima fecha será este sábado cuando enfrenten a Unión y Progreso Blanco en el Club Ferroviarios.

