El Hospital Fossati iniciará la compra de una nueva ambulancia tras el reclamo del STM

La dirección del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” informó a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Xoana Martínez, que se puso en marcha el proceso para la compra de una nueva ambulancia, luego del reclamo realizado por el mal estado que presenta la actual unidad de emergencias.

La confirmación llegó durante la mañana de este martes, tras la presentación formal efectuada por el gremio a pedido de los trabajadores del área, quienes habían manifestado preocupación por las condiciones en las que se encuentra el vehículo utilizado para las emergencias.

A través de un escrito dirigido al sindicato, el director del Hospital Municipal Dr. Felipe A. Fossati confirmó que ya se inició el proceso administrativo necesario para la adquisición de una unidad 0 kilómetro. No obstante, desde la conducción del centro asistencial aclararon que este tipo de trámites “conllevan plazos que no podemos eludir”.

Mientras avanza la gestión para concretar la compra de la nueva ambulancia, las autoridades del hospital se comprometieron a realizar las reparaciones necesarias sobre el vehículo actual para garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para toda la comunidad.