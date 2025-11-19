martes 18, noviembre, 2025

La Liga Balcarceña de Fútbol confirmó la programación de los cuartos de final del Torneo Oficial 2025

La Liga Balcarceña de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Oficial 2025 “Centenario Club Atlético San Agustín” y de la Copa Fútbol Infantil “Juan Félix Melucci”. Los encuentros de ida se disputarán entre el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre en distintos escenarios de la ciudad.

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

Estadio Club Teléfonos

  • 15:00 Ferroviarios vs. Los Patos FC
  • 17:00 Sportivo Trabajo vs. Los Patos FC

Estadio Municipal

  • 15:00 Atlético San Agustín vs. Amigos Unidos
  • 17:00 Atlético San Agustín vs. Racing FC

Cancha de Boca Juniors

  • 15:00 Boca Juniors vs. Atlético San Manuel
  • 17:00F Deportivo Los Pinos vs. Atlético San Manuel

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

Estadio Amigos Unidos

  • 15:00 Sportivo Trabajo vs. Racing
  • 17:00 Amigos Unidos vs. Boca Juniors

Estadio Municipal

  • 15:00F Ferroviarios vs. Los Patos FC
  • 17:00 Ferroviarios vs. FC Agrarias

Estadio Racing FC

  • 13:00F Boca Juniors vs. Amigos Unidos
  • 15:00F Racing FC vs. Atlético San Agustín
0
34
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.