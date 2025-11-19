La Liga Balcarceña de Fútbol confirmó la programación de los cuartos de final del Torneo Oficial 2025

La Liga Balcarceña de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Oficial 2025 “Centenario Club Atlético San Agustín” y de la Copa Fútbol Infantil “Juan Félix Melucci”. Los encuentros de ida se disputarán entre el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre en distintos escenarios de la ciudad.
SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE
Estadio Club Teléfonos
- 15:00 – 4° Ferroviarios vs. Los Patos FC
- 17:00 – 1° Sportivo Trabajo vs. Los Patos FC
Estadio Municipal
- 15:00 – 4° Atlético San Agustín vs. Amigos Unidos
- 17:00 – 1° Atlético San Agustín vs. Racing FC
Cancha de Boca Juniors
- 15:00 – 4° Boca Juniors vs. Atlético San Manuel
- 17:00 – F Deportivo Los Pinos vs. Atlético San Manuel
DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE
Estadio Amigos Unidos
- 15:00 – 4° Sportivo Trabajo vs. Racing
- 17:00 – 1° Amigos Unidos vs. Boca Juniors
Estadio Municipal
- 15:00 – F Ferroviarios vs. Los Patos FC
- 17:00 – 1° Ferroviarios vs. FC Agrarias
Estadio Racing FC
- 13:00 – F Boca Juniors vs. Amigos Unidos
- 15:00 – F Racing FC vs. Atlético San Agustín