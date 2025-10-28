La Liga Balcarceña de Fútbol programó la fecha número 20

Durante el fin de semana se jugará en distintos escenarios de la ciudad, la fecha número 20 del Torneo que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol.
A continuación la programación de la Copa «Centenario Club Atlético San Agustín» y trofeo infantil «Juan Félix Melucci».
SABADO 01/11/2025
CANCHA: ATLETICO SAN MANUEL
ATL SAN MANUEL – SAN LORENZO
*12.45 horas. 6° División
*14.30 horas. 4° División
*16.30 horas. 1° División
CANCHA: CLUB TELEFONOS
FC AGRARIAS – RACING FC (Liguilla)
*11.45 hs 11° División
FC AGRARIAS – DEP LOS PINOS
*13.00 hs. 8° División
*14.30 hs. 4° División
*16.30 hs. 1° División
CANCHA: LOS PATOS FC
LOS PATOS FC – ATL SAN AGUSTIN
*10.30 hs. 11° División
*11.45 hs. Femenino Sub 10
*13.15 hs. 7° División
*14.45 hs. 5° División
*16.30 hs. Femenino
CANCHA RACING FC
FERROVIARIOS – SP TRABAJO MITRE
*10.30 hs. 9° División. (liguilla)
RACING FC BLANCO – BOCA JUNIORS
*11.45 hs. Femenino 2015
RACING FC – SP TRABAJO MITRE
*13.15 hs. 5° División
*15.00 hs. 7° Division
*16.30 hs Femenino
CANCHA BOCA JUNIORS
BOCA JUNIORS – FERROVIARIOS
*10.45 hs. 11° División
BOCA JUNIORS – RACING FC
*12.00 hs 9° División ( liguilla)
BOCA JUNIORS – FERROVIARIOS
*13.15 hs. 7° División
*14.45 hs. 5° División
*16.30 hs. Femenino
DOMINGO 02/11/2025
CANCHA BOCA JUNIORS
BOCA JUNIORS – FERROVIARIOS
*11.30 hs. 10° División
*12.45 hs. 6° División
*14.30 hs. 4° División
*16.30 hs. 1° División
CANCHA RACING FC
RACING FC – SP TRABAJO MITRE
*10.00 hs. 10° División
*11.15 hs. 8° División
*12.45 hs. 6° División
*14.30 hs. 4° División
*16.30 hs. 1° División
CANCHA LOS PATOS FC
LOS PATOS FC – ATL SAN AGUSTÍN
*10.00 hs. 10° división
*11.15 hs. 8° División
*12.45 hs. 6° División
*14.30 hs. 4° División
*16.30 hs. 1° División
CANCHA ATLETICO SAN MANUEL
ATL SAN MANUEL – SAN LORENZO
*13.45 hs. 10° División
*15.00 hs. 7° División
*16.30 hs. Femenino
CANCHA CLUB TELEFONOS
FC AGRARIAS- DEP LOS PINOS
*13.15 hs. 7° División
*14.45 hs. 5° División
*16.30 hs. Femenino