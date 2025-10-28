10.3 C
Balcarce
martes 28, octubre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

La Liga Balcarceña de Fútbol programó la fecha número 20

Durante el fin de semana se jugará en distintos escenarios de la ciudad, la fecha número 20 del Torneo que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol.

A continuación la programación de la Copa «Centenario Club Atlético San Agustín» y trofeo infantil «Juan Félix Melucci».

SABADO 01/11/2025

CANCHA: ATLETICO SAN MANUEL
ATL SAN MANUEL – SAN LORENZO
*12.45 horas.          6° División
*14.30 horas.          4° División
*16.30 horas.          1° División

CANCHA: CLUB TELEFONOS
FC AGRARIAS – RACING FC  (Liguilla)
*11.45 hs           11° División

FC AGRARIAS – DEP LOS PINOS
*13.00 hs.           8° División
*14.30 hs.           4° División
*16.30 hs.           1° División

CANCHA: LOS PATOS FC
LOS PATOS FC – ATL SAN AGUSTIN
*10.30 hs.          11° División
*11.45 hs.          Femenino Sub 10
*13.15 hs.           7° División
*14.45 hs.           5° División
*16.30 hs.           Femenino

CANCHA RACING FC
FERROVIARIOS – SP TRABAJO MITRE
*10.30 hs.             9° División. (liguilla)

RACING FC BLANCO – BOCA JUNIORS
*11.45 hs.            Femenino 2015

RACING FC – SP TRABAJO MITRE
*13.15 hs.             5° División
*15.00 hs.            7° Division
*16.30 hs             Femenino

CANCHA BOCA JUNIORS
BOCA JUNIORS – FERROVIARIOS
*10.45 hs.           11° División

BOCA JUNIORS – RACING FC
*12.00 hs               9° División ( liguilla)

BOCA JUNIORS – FERROVIARIOS
*13.15 hs.             7° División
*14.45 hs.             5° División
*16.30 hs.             Femenino

DOMINGO 02/11/2025

CANCHA BOCA JUNIORS
BOCA JUNIORS – FERROVIARIOS
*11.30 hs.             10° División
*12.45 hs.               6° División
*14.30 hs.               4° División
*16.30 hs.               1° División

CANCHA RACING FC
RACING FC – SP TRABAJO MITRE
*10.00 hs.            10° División
*11.15 hs.              8° División
*12.45 hs.              6° División
*14.30 hs.              4° División
*16.30 hs.              1° División

CANCHA LOS PATOS FC
LOS PATOS FC – ATL SAN AGUSTÍN
*10.00 hs.             10° división
*11.15 hs.               8° División
*12.45 hs.               6° División
*14.30 hs.               4° División
*16.30 hs.               1° División

CANCHA ATLETICO SAN MANUEL
ATL SAN MANUEL – SAN LORENZO
*13.45 hs.               10° División
*15.00 hs.                 7° División
*16.30 hs.                 Femenino

CANCHA CLUB TELEFONOS
FC AGRARIAS- DEP LOS PINOS
*13.15 hs.               7° División
*14.45 hs.               5° División
*16.30 hs.               Femenino 

0
11
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.