Se suspendió la competencia del Tandil Auto Club y las categorías correrán fecha doble en San Cayetano

El Tandil Auto Club informó que la competencia prevista para este próximo fin de semana finalmente no podrá realizarse debido a que la institución no obtuvo la autorización correspondiente de la Municipalidad de Tandil para desarrollar la actividad durante el fin de semana largo.

Desde el club indicaron que se llevaron adelante distintas gestiones y reuniones con las autoridades municipales con el objetivo de concretar la fecha que había sido reprogramada. Sin embargo, finalmente no fue posible obtener la autorización necesaria.

A través de un comunicado, la institución lamentó los inconvenientes que la suspensión pueda ocasionar a pilotos, equipos, colaboradores, socios y público que se encontraban preparando su participación.

El Tandil Auto Club señaló que informará oportunamente la nueva fecha de realización de la competencia, una vez que quede debidamente confirmada.

Ante esta situación, las categorías resolvieron modificar su calendario y disputar una fecha doble los días 23, 24 y 25 de octubre en el circuito de San Cayetano.

De esta manera, la actividad continuará con un formato especial, que permitirá recuperar la competencia pendiente y mantener el desarrollo del campeonato.