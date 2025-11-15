La Policía realizó allanamiento por robo

Personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 22 bis N° 27, en el marco de una causa por hurto iniciada tras un hecho ocurrido el 7 de noviembre en calle 47 entre 12 y 14. En esa oportunidad, un vecino de 46 años advirtió el faltante de cables de luz y otros elementos en su lugar de trabajo.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso. A partir de la investigación desarrollada por el personal policial, se logró establecer al presunto autor y, con esos datos, la justicia otorgó la orden de allanamiento para el domicilio indicado.

Durante el procedimiento, efectivos de la Estación de Policía Comunal secuestraron prendas de vestir y restos de cables, que serán puestos a disposición de la fiscalía interviniente como posibles elementos de interés. La causa continúa bajo la órbita de la UFI de Descentralizada de Balcarce y el Juzgado de Garantías interviniente.