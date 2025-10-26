La Policía recuperó elementos robados en operativo

La Estación de Policía Comunal de Balcarce, intervino en un hecho de hurto agravado que derivó en la recuperación de los elementos sustraídos y el secuestro de una camioneta con pedido de secuestro activo en Mar del Plata.

El episodio se inició cuando un hombre de 42 años denunció que, al dejar estacionada la camioneta Ford Ranger perteneciente a su trabajo en Avenida Italia (107) entre Avenida San Martín y 18, observó cómo un individuo sustraía una mochila del interior y se daba a la fuga en una camioneta color crema con techo negro.

A partir del alerta, personal policial y el Centro de Monitoreo Municipal (COM) comenzaron el seguimiento del vehículo mediante cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron identificar una Toyota Hilux SW4 como el rodado utilizado. Se emitió entonces una alerta a las dependencias viales “El Soldado” y 911 de Mar del Plata, iniciándose un operativo cerrojo que culminó con la localización del vehículo en calle Estados de Israel entre Alvarado y Castelli, en Mar del Plata. Los ocupantes lograron huir del lugar.

Por disposición del Dr. Rodolfo Moure, titular de la UFI Descentralizada Balcarce, y con autorización del Juzgado de Garantías N° 3, se realizó una requisa de urgencia con la colaboración de Policía Científica. Durante el procedimiento se comprobó que el dominio colocado no correspondía al vehículo y que la Toyota Hilux SW4 tenía un pedido de secuestro activo solicitado por la Comisaría Segunda de Mar del Plata el 11 de octubre, en el marco de una causa por robo automotor.

En el operativo se secuestraron la camioneta, un handy utilizado como inhibidor de señal y la mochila sustraída, que contenía documentación y pertenencias personales de la víctima. Además, se levantó un rastro papilar del parasol derecho, el cual fue remitido al sistema AFIS para su análisis.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía interviniente.