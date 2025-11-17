La Sociedad Rural local convoca a una reunión para socios

La Sociedad Rural local realizará este miércoles 19, a las 18.30, su reunión mensual en el salón Cincuentenario, ubicado en avenida Centenario y calle 79. La entidad convocó a los socios a participar del encuentro.

Según informó la institución, el objetivo de la reunión será tratar diversos temas vinculados a la apertura comunicacional y al acercamiento y participación de los socios e interesados en integrarse a la organización. La entidad, presidida por Osvaldo Melucci, señaló que la participación es necesaria para fortalecer el trabajo común y abordar cuestiones del sector.

El encuentro, de carácter abierto, buscará canalizar inquietudes, ideas, problemas y urgencias para elaborar la agenda institucional.

En el comunicado difundido, la Sociedad Rural local sostuvo que el sector productivo atraviesa un momento favorable y que la institución ofrece un marco de trabajo para avanzar en acciones colectivas. Asimismo, instó a los socios a acordar y participar desde sus posibilidades.