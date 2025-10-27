Ladrón aprehendido por robar en el food truck del Taller Protegido

Un joven de 24 años fue aprehendido por personal policial acusado de intentar sustraer elementos del food truck perteneciente al Taller Protegido de Balcarce.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, en calle 30 esquina 27, donde se encontraba guardado el trailer. Según informó la Policía, un vecino alertó haber visto a un sujeto salir del lugar con dos bolsas y huir en bicicleta tras saltar un paredón. Con los datos aportados, los efectivos realizaron un rastrillaje que permitió interceptar al individuo en Av. Cereijo (31) entre 8 y 10.

En su poder se secuestraron varios objetos, entre ellos una freidora eléctrica, utensilios y otros elementos que habrían sido sustraídos momentos antes del food truck, el cual presentaba daños en su estructura y signos de haber sido forzado. Las primeras pericias constataron la rotura de una abertura por donde el sujeto habría ingresado, aprovechando la ausencia de personas en el lugar.

Fuentes policiales indicaron que el detenido posee antecedentes penales y que actualmente cumple una pena condicional. Ante este nuevo hecho, la justicia podría disponer su alojamiento en una unidad carcelaria para hacer efectiva la condena previa.

El caso fue comunicado a la UFI Flagrancia, a cargo del fiscal doctor Layus, quien avaló la aprehensión y ordenó la notificación de formación de causa por “robo en grado de tentativa”, disponiendo el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.