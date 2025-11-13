Le robaron sus equipos de radio al periodista «Nacho» Melucci

En horas de la tarde de este jueves, alrededor de las 16:30, fue sustraído el equipo de trabajo del periodista Ignacio “Nacho” Melucci en la intersección de Avenida Juan B. Justo y Elcano, en la ciudad de Mar del Plata.

Melucci portaba un maletín con los equipos que utiliza diariamente para realizar coberturas radiales para su programa en LU9 Radio Mar del Plata. Según relató, descendió de su vehículo para ingresar a un comercio y, al regresar, constató que habían abierto la puerta de la camioneta en la que circulaba.

Entre los elementos sustraídos se encontraba un equipo Quantum, utilizado para transmisiones en exteriores. De acuerdo a los datos recogidos por Radio 100.9, el aparato robado no puede cumplir ninguna función sin un equipo de base complementario. “Es mi herramienta de trabajo de todos los días”, expresó Melucci.

Fue radicada la correspondiente denuncia.