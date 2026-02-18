Liberarían al joven acusado de suministrar drogas a sus hijos: no hallaron pruebas suficientes

Este miércoles recuperaría la libertad el joven que permanecía detenido en la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán, luego de haber sido acusado de suministrar drogas a sus hijos menores de edad, entre ellos dos bebés de apenas un mes de vida.

La decisión judicial fue adoptada tras determinarse que no existían elementos probatorios suficientes para justificar la continuidad de la detención, medida que había sido dispuesta en el marco de una investigación iniciada semanas atrás.

El caso tomó estado público cuando la madre de los menores se presentó ante autoridades policiales para solicitar medidas de protección, denunciando haber sido víctima de violencia física por parte de su pareja y señalando además que el hombre consumía estupefacientes.

En el avance de la causa, las declaraciones obtenidas mediante el sistema de Cámara Gesell habrían confirmado la ausencia de responsabilidad del acusado en el presunto suministro de drogas a los niños, situación que derivó en la resolución que ordena su liberación.

No obstante, fuentes judiciales indicaron que la investigación continúa abierta y que, hasta el momento, no se han reunido pruebas que vinculen al imputado con los hechos denunciados, por lo que se seguirán realizando diligencias para esclarecer lo sucedido.