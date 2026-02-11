Los Bomberos Voluntarios debieron asistir a tres siniestros

Los Bomberos Voluntarios tuvieron una ardua labor este miércoles tras registrarse varios focos de incendio en distintos puntos de la Ruta Nacional 226 y zonas aledañas.

La primera salida se produjo pocos minutos después de las 12:10, cuando una dotación al mando del Jefe del Cuerpo, Federico Mancini, acudió al camino de ingreso a la localidad de Napaleofú, a la altura del kilómetro 119. En el lugar se había generado un rebrote del fuego que afectaba troncos y árboles. Los servidores públicos habían trabajado durante siete horas entre martes y miércoles para combatir el fuego en un monte.

Más tarde, otra dotación encabezada por el Oficial Auxiliar de Dotación, Néstor Cabral, se dirigió al kilómetro 49,5 de la misma ruta nacional, donde el corte de un cable de media tensión provocó un incendio en la banquina.

Casi en simultáneo, una tercera unidad partió hacia el establecimiento rural “La Estrella”, donde se desató un foco ígneo en un monte. En este caso, el operativo estuvo a cargo del subcomandante Walter Frechero.

Gracias al rápido accionar y al trabajo coordinado de las distintas dotaciones, los incendios pudieron ser controlados, evitando que las llamas se propagaran y causaran mayores daños.