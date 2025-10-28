Los Pinos se prepara para celebrar los 125 años

La localidad de Los Pinos se prepara para vivir un fin de semana inolvidable con motivo de su 125° aniversario de fundación, el 15 y 16 de noviembre en la plaza y sus adyacencias. Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a vecinos y visitantes a compartir dos jornadas cargadas de música, tradición y sentido de pertenencia.

El encuentro es impulsado por la Delegación Municipal junto al Club Deportivo Los Pinos, y cuenta con la colaboración de distintas instituciones locales. Desde la organización se destacó el trabajo conjunto que permitió dar forma a un programa amplio y diverso, pensado para rendir homenaje a la historia y fortalecer los lazos comunitarios.

Las celebraciones comenzarán el sábado 15, a las 16.00, con la misa en la Capilla de Los Pinos. A partir de las 19, se desarrollarán los espectáculos artísticos con la participación de Patria y Tradición, Gauchos de Balcarce, Raky, Típica Carmona, El Bocha Lobosco, Querencia de mi Sentir, Los Iracundos, Versionados y Rocky La Nueva Generación, entre otros números musicales.

El domingo 16 la jornada se iniciará temprano, con la concentración de delegaciones y agrupaciones desde las 8 horas, seguida por el acto protocolar y desfile cívico-tradicionalista a las 10.00. Durante la tarde, el escenario central recibirá a Aires del Alma, Raíz, Taller de Danzas Nativas, Marcelo Giménez, Centro Tradicionalista Gral. Balcarce, La Riestra, Los Amigos, Darío Maldonado, Sonkoy Manta, Emiliano “El Pampita” Pellegrino, La Pulpera, Alma Errante, Abriendo Huellas, Sebastián Briz, Estampa Criolla, Los Fronterizos, Anabela y Banda Libre, y Diamante 2, además del tradicional corte de la torta aniversario.

Con una propuesta que conjuga devoción, música y cultura popular, Los Pinos se apresta a celebrar un nuevo capítulo de su rica historia, reafirmando el espíritu de unidad y orgullo que caracteriza a su gente.