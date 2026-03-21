Mangoni: «He notado que las otras marcas han pegado un salto con respecto a nosotros»

Santiago Mangoni analizó el complicado inicio de temporada para Chevrolet en el Turismo Carretera 2026 y reconoció que los cambios reglamentarios impactaron de lleno en el rendimiento de la marca.

El piloto de Canning Motorsports, de 36 años, hizo un balance tras las dos primeras fechas y explicó que la adaptación a las nuevas condiciones técnicas —que redujeron notablemente la carga aerodinámica de los autos— fue más difícil de lo esperado. Según detalló, la quita de elementos aerodinámicos implicó una merma cercana a los 100 kilos de carga, lo que modificó sustancialmente el comportamiento de los vehículos en pista.

En cuanto a los resultados, el arranque fue discreto para el “moño”. En la primera fecha disputada en El Calafate, el mejor ubicado fue Tobías Martínez con un 4° puesto. En tanto, en la segunda cita en Viedma, el propio Mangoni fue el más destacado de Chevrolet al finalizar en la 11ª posición.

A pesar de este panorama, el mejor representante de la marca en el campeonato es Marcos Quijada, quien se ubica en el 5° lugar de la tabla general, a 13 puntos del líder Jonatan Castellano, a bordo de un Dodge Challenger.

“Lo que veo es que los otros usuarios de la marca han pegado un salto radical que el año pasado no lo tenían”, señaló Mangoni en diálogo con SoloTC. En ese sentido, destacó que el equipo mantiene una base sólida, aunque todavía no logra alcanzar el nivel de competitividad de la punta. “No estamos a nivel de la punta ni tan lejos del mejor Camaro, pero de dominar contundentemente, ahora con el mismo rendimiento no lo está pudiendo hacer”, agregó.

El piloto balcarceño también puso el foco en las dificultades a la hora de clasificar, un aspecto clave que condicionó el rendimiento general durante los fines de semana. “En mi caso no clasifiqué bien, así que eso me complicó un poquito para ver la real performance”, explicó.

En relación al trabajo del equipo, indicó que sus compañeros Juan Cruz Benvenuti y Agustín Canapino lograron ubicarse 12° y 15° respectivamente en clasificación, aunque con tiempos que aún los dejaban lejos de la pelea por la pole position.

De esta manera, Chevrolet enfrenta un proceso de adaptación en el inicio del campeonato, con el desafío de recuperar protagonismo en una temporada que, por ahora, lo encuentra lejos de la lucha por las victorias.

Foto: SoloTC