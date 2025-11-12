Mangoni: «Lo ayudaría a Canapino»

Santiago Mangoni es, una vez más, uno de los protagonistas que tiene la Copa de Oro del Turismo Carretera. Desde que forma parte de la categoría siempre trabajó para poder ser parte de la definición de un campeonato y así lo señaló: “De todas las campañas completas que tengo en el TC, en siete entre en la Copa de Oro”.

La relación con su equipo

Santiago quisiera estar más tiempo con su grupo de mecánicos porque considera que la unión se hace más fuerte. “Cuando tuve el equipo propio estaba todo el tiempo y eso genera buena relación con el grupo que se trabaja. Acá en el Canning los chicos entienden que vivo lejos y esa distancia no me permite estar en la diaria. Igualmente me llevo muy bien”.

Ingresar a la Copa

Para Mangoni poder ser parte del cierre de un campeonato de TC no tiene precio. “Ingresar a la Copa siempre está bueno para todos los que conformamos el equipo. Soy de los que piensan que entrar solo para la foto no sirve. En nuestro caso venimos bien y estamos entusiasmados porque las chances siguen estando”.

Ayudar al compañero

El piloto de Balcarce es consciente que a su lado está Agustín Canapino y que es el máximo favorito. Es por eso que, de no tener más chances en lo personal, no dudaría en ayudar al arrecifeño. “Si se terminan mis posibilidades, voy ayudar a Agustín Canapino sin ningún problema. Hoy no necesita de mí, pero si le hace falta lo tendrá. Recuerdo que cuando vino de la Indy yo estaba luchando y levantó para que yo sume un par de puntos más. Colaboraría con el y por supuesto con cualquier auto del equipo”

El valor del Canning

Para quien maneja un Chevrolet Camaro estar en la estructura en la que está es todo un privilegio. “Muchos pilotos quisieran tener la butaca que yo tengo por lo que significa el Canning Motorsport. Soy un privilegiado por poder estar. Ojalá esté mucho tiempo más”.

El sueño

Santí, como todo piloto de TC, sueña con tener en su poder el tan ansiado trofeo. “Ganar la Copa es un sueño muy grande. Me gustaría saber como es esa sensación de ser campeón de TC”.

Fuente: ACTC